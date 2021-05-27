СК возбудил дело о халатности по факту истязания барнаульской школьницы

СУ СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о халатности по факту истязания 11-летней девочки в Барнауле.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса России (халатность) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти», — сообщили в региональном главке СК России.

По данным следствия, 14-летняя жительница города Барнаула, находясь в компании сверстников в одном из заброшенных домов, «причинила телесные повреждения, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки».

Всё это было снято на мобильный телефон.

На данный момент в отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту истязания ребёнка на Алтае.