СК возбудил уголовное дело по факту истязания ребёнка на Алтае

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В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту истязания жительницей города Камень-на-Оби находящегося у неё под опекой мальчика. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК возбудил уголовное дело по факту истязания ребёнка на Алтае
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы города Камень-на-Оби, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России (истязание)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с января 2020 по апрель 2021 года в городе Камень-на-Оби обвиняемая истязала мальчика 2008 года рождения, взятого ею под опеку. 

В марте в Архангельской области вынесли приговор родителям за истязание приёмных детей.

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