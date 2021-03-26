В Архангельской области вынесли приговор родителям за истязание детей

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В Архангельской области вынесли приговор родителям за истязание приёмных детей.
В Архангельской области вынесли приговор родителям за истязание детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, безработный 44-летний мужчина и его 41-летняя жена издевались над мальчиком и девочкой, избивали их, оскорбляли и запугивали возвращением в детский дом.

Суд приговорил супругов из Онежского района к трём годам лишения свободы, а также оштрафовал обоих на 500 тыс. рублей в пользу каждого из детей. Осуждённые свою вину не признали.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело против отца, подозреваемого в истязании детей.

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