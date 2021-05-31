На месте стрельбы в Екатеринбурге изъяли более 70 гильз

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сотрудники правоохранительных органов изъяли более 70 гильз на месте стрельбы в Екатеринбурге.

«При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире, из которой велась стрельба, 26 гильз, карабин «Вепрь», 78 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет «Иж», пневматическую винтовку «Иж», а также пустые бутылки от алкоголя», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что во дворе полиция обнаружила ещё 47 гильз.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

Позднее URA.RU сообщило, что в отношении екатеринбуржца, устроившего стрельбу по прохожим, завели уголовное дело по нескольким статьям (покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Также стало известно, что злоумышленник в прошлом работал в МВД. Как уточнили в ведомстве, его уволили с должности более десяти лет назад. Работал он рядовым инспектором ППС.