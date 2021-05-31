В Барнауле рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с батутом детей

Состояние пострадавших на батуте в Барнауле девочек оценивают как тяжёлое, они в реанимации. Об этом рассказали в региональном минздраве.

«В настоящее время девочки проходят лечение в отделении реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжёлое, одна из пострадавших находится на ИВЛ», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

Ранее в мэрии Барнаула сообщили, что в городе из-за ветра опрокинулся батут, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Двум пострадавшим детям оказывается экстренная медицинская помощь.

СК возбудил дело по факту травмирования двух детей в результате падения с перевернувшегося батута в Барнауле.