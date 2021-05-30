Боевое отделение СОБР направлено на место стрельбы в Екатеринбурге

Боевое отделение СОБР Росгвардии направлено на место стрельбы в Екатеринбурге. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Уральского округа.

«На место происшествия направлено боевое отделение СОБР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в настоящее время во взаимодействии с органами внутренних дел проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина, пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

В Росгвардии рассказали, что сотрудник ведомства получил огнестрельное ранение в ногу, когда прибыл на место стрельбы в Екатеринбурге.