В Росгвардии рассказали о ранении сотрудника при стрельбе в Екатеринбурге

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В Росгвардии сообщили, что сотрудник ведомства получил огнестрельное ранение в ногу, когда прибыл на место стрельбы в Екатеринбурге. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского округа войск национальной гвардии России.
В Росгвардии рассказали о ранении сотрудника при стрельбе в Екатеринбурге
  • ©rosgvard.ru

«По предварительной информации, после открытия огня персонал одного из ближайших магазинов нажал кнопку тревожной сигнализации, и на место оперативно приехал наряд вневедомственной охраны», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что прибывшие сотрудники попали под огонь злоумышленника, когда вышли из служебного автомобиля. Один из них получил касательное ранение в ногу, ему оказали медицинскую помощь.

В пресс-службе добавили, что сотрудники Росгвардии приняли меры для блокирования опасной зоны.

«В настоящее время во взаимодействии с органами внутренних дел проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника», — заявили в ведомстве.

30 мая в Екатеринбурге вооружённый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина. В результате пострадали сотрудник Росгвардии и девочка.

По данным Минздрава Свердловской области, девочка находится в крайне тяжёлом состоянии.

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