В России поменялся регламент выдачи загранпаспортов

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В России 30 мая вступил в силу новый административный регламент выдачи загранпаспортов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что теперь время ожидания при любом обращении не превысит 15 минут.

Также уточняется, что в помещениях, где выдают паспорта, должны быть стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для получения услуги.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что никаких изменений в порядке выдачи загранпаспортов российскими дипмиссиями россиянам, проживающим за рубежом, в связи со вступлением в силу нового регламента МВД не произошло.

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