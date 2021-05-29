МИД России разъяснил порядок выдачи загранпаспортов за рубежом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что никаких изменений в порядке выдачи загранпаспортов российскими дипмиссиями, проживающим за рубежом россиянам, в связи со вступлением в силу нового регламента МВД не произошло.

«В связи с появившимися в последнее время в СМИ сообщениями о якобы изменившемся порядке оформления заграничных паспортов гражданами, проживающими за пределами территории Российской Федерации, хотели бы сообщить, что порядок оформления и выдачи заграничных паспортов установлен Федеральным законом от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», — говорится в комментарии Захаровой.

Отмечается, что для российских граждан, постоянно проживающих за рубежом, «никаких изменений данного порядка не произошло».

Захарова добавила, что новый регламент МВД России, вступающий в силу 30 мая, позволяет гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на российскую территорию, обратиться за заменой загранпаспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России.

«При этом при наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт», — уточнила Захарова.

Ранее «Парламентская газета» сообщила об изменениях в порядке выдачи загранпаспортов в связи с новым приказом МВД России, вступающим в силу 30 мая.

В конце апреля сообщалось, что флагманский офис «Мои документы» Центрального округа Москвы выдал тысячный загранпаспорт с биометрическими данными через криптобиокабину.