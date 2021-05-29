МВД: российские загранпаспорта по-прежнему можно получить за рубежом

Короткая ссылка
В МВД России сообщили, что порядок выдачи загранпаспортов не изменился, их по-прежнему можно получить в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России за рубежом.

«Сообщаем, что получить документ, удостоверяющий личность граждан за пределами России, проживающие за рубежом россияне по-прежнему могут в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах», — говорится в сообщении на сайте МВД России.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких изменений в порядке выдачи загранпаспортов российскими дипмиссиями проживающим за рубежом россиянам в связи со вступлением в силу нового регламента МВД не произошло.

Ранее «Парламентская газета» сообщила об изменениях в порядке выдачи загранпаспортов в связи с новым приказом МВД России, вступающим в силу 30 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить