МВД: российские загранпаспорта по-прежнему можно получить за рубежом

В МВД России сообщили, что порядок выдачи загранпаспортов не изменился, их по-прежнему можно получить в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России за рубежом.

«Сообщаем, что получить документ, удостоверяющий личность граждан за пределами России, проживающие за рубежом россияне по-прежнему могут в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах», — говорится в сообщении на сайте МВД России.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких изменений в порядке выдачи загранпаспортов российскими дипмиссиями проживающим за рубежом россиянам в связи со вступлением в силу нового регламента МВД не произошло.

Ранее «Парламентская газета» сообщила об изменениях в порядке выдачи загранпаспортов в связи с новым приказом МВД России, вступающим в силу 30 мая.