Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»
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Отмечается, что в ходе заседания палаты депутатов объединённой партии 29 мая Сигалу вручили партийный билет.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов подтвердил сообщения о том, что Сигал станет членом политической силы.
По его словам, в рамках членства в объединении Сигал будет заниматься вопросами экологии.
В беседе с RT Миронов рассказал об ожиданиях от вступления Сигала в возглавляемую им партию.