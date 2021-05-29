Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»

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Голливудский актёр Стивен Сигал официально стал членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом информирует РИА Новости.
Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Отмечается, что в ходе заседания палаты депутатов объединённой партии 29 мая Сигалу вручили партийный билет.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов подтвердил сообщения о том, что Сигал станет членом политической силы.

По его словам, в рамках членства в объединении Сигал будет заниматься вопросами экологии.

В беседе с RT Миронов рассказал об ожиданиях от вступления Сигала в возглавляемую им партию.

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