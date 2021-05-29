Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»

Голливудский актёр Стивен Сигал официально стал членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в ходе заседания палаты депутатов объединённой партии 29 мая Сигалу вручили партийный билет.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов подтвердил сообщения о том, что Сигал станет членом политической силы.

По его словам, в рамках членства в объединении Сигал будет заниматься вопросами экологии.

В беседе с RT Миронов рассказал об ожиданиях от вступления Сигала в возглавляемую им партию.