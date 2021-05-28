Миронов прокомментировал сообщения о вступлении Сигала в возглавляемую им партию

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов прокомментировал RT сообщения о том, что американский актёр Стивен Сигал в скором времени получит партийный билет.

По словам Миронова, до объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сигал был членом партии «За правду».

«Соответственно, в новую партию он переходит вместе с другими партийцами», — объяснил Миронов.

Сигал намерен заниматься вопросами экологии, добавил политик.

«Экология и защита окружающей среды — это одна из главных болевых точек России. Поэтому мы решили, что, если вопросами экологии займётся всемирно известный человек, это привлечёт внимание общества и властей к инициативам нашей партии и поможет защитить природу России. Вопросами экологии он занимается уже много лет, эта тема отражена в ряде его фильмов», — уточнил Миронов.

По его словам, члены партии хорошо отнеслись к вступлению Сигала в ряды объединения.

«Мы всегда рады новым людям, которые помогают решать важные общественные проблемы», — заключил Миронов.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал в ближайшее время получит партийный билет «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Голливудский актёр получил российское гражданство в 2016 году.

В 2018 году он был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.