Миронов прокомментировал сообщения о вступлении Сигала в возглавляемую им партию
- © РИА Новости / Илья Питалев
По словам Миронова, до объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сигал был членом партии «За правду».
«Соответственно, в новую партию он переходит вместе с другими партийцами», — объяснил Миронов.
Сигал намерен заниматься вопросами экологии, добавил политик.
«Экология и защита окружающей среды — это одна из главных болевых точек России. Поэтому мы решили, что, если вопросами экологии займётся всемирно известный человек, это привлечёт внимание общества и властей к инициативам нашей партии и поможет защитить природу России. Вопросами экологии он занимается уже много лет, эта тема отражена в ряде его фильмов», — уточнил Миронов.
По его словам, члены партии хорошо отнеслись к вступлению Сигала в ряды объединения.
«Мы всегда рады новым людям, которые помогают решать важные общественные проблемы», — заключил Миронов.
Ранее сообщалось, что Стивен Сигал в ближайшее время получит партийный билет «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Голливудский актёр получил российское гражданство в 2016 году.
В 2018 году он был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.