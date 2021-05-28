Миронов рассказал об ожиданиях от вступления Сигала в возглавляемую им партию
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«Среди поклонников Стивена Сигала наверняка есть много людей с разными политическими взглядами. Мы, конечно, не рассчитываем на поддержку всех его поклонников (в ходе предстоящих выборов в Госдуму. — RT), но рассчитываем привлечь на свою сторону экоактивистов и людей, неравнодушных к природе», — заявил политик.
Ранее Миронов подтвердил сообщения о том, что Сигал станет членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
В рамках членства в объединении Сигал будет заниматься вопросами экологии, добавил политик.