Программа туристического кешбэка для учащихся заработает 1 июля

Программа туристического кешбэка на поездки по России для студентов и школьников заработает 1 июля, на неё будет выделено 2 млрд рублей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Программа для школьников и студентов будет запущена в ближайший месяц. По нашим расчётам, она должна заработать с 1 июля, планируется, что на неё будет выделено 2 млрд рублей», — цитирует Интерфакс Догузову.

По её словам, «механизм будет такой же, как в текущей программе туристического кешбэка».

Отмечается, что президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 апреля предложил поощрить льготными туристическими путёвками на летние каникулы студентов, проявивших себя на олимпиадах, в молодёжных инициативах и проектах АНО «Россия — страна возможностей».

Ранее Догузова сообщила подробности программы детского туристического кешбэка.