Программа туристического кешбэка для учащихся заработает 1 июля
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«Программа для школьников и студентов будет запущена в ближайший месяц. По нашим расчётам, она должна заработать с 1 июля, планируется, что на неё будет выделено 2 млрд рублей», — цитирует Интерфакс Догузову.
По её словам, «механизм будет такой же, как в текущей программе туристического кешбэка».
Отмечается, что президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 апреля предложил поощрить льготными туристическими путёвками на летние каникулы студентов, проявивших себя на олимпиадах, в молодёжных инициативах и проектах АНО «Россия — страна возможностей».
Ранее Догузова сообщила подробности программы детского туристического кешбэка.