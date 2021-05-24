В Ростуризме рассказали в подробностях о программе детского туристического кешбэка

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Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила подробности программы детского туристического кешбэка.
В Ростуризме рассказали в подробностях о программе детского туристического кешбэка
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В беседе с радио «Комсомольская правда» она напомнила, что программа распространяется на стационарные детские лагеря в любом регионе России.

«Однодневные, дневные, палаточные лагеря не участвуют. Воспользоваться кешбэком можно будет только при покупке путёвки в лагеря, которые присоединились к программе. Сейчас их больше тысячи. Я думаю, и дальше продолжат присоединяться», — пояснила Догузова.

По её словам, по количеству транзакций ограничений нет, и семья может отправить на отдых всех детей или один ребёнок может съездить несколько раз в разные смены.

«И каждый раз получить кешбэк. Есть льготные категории граждан, которые получают полный или частичный сертификат на то, чтобы оплатить отдых в лагере. Такие семьи тоже могут принять участие в программе кешбэка в случае, если какую-то часть будут доплачивать сами», — сказала глава Ростуризма.

К примеру, отметила Догузова, у семьи есть льготный сертификат на 10 тыс. рублей, а путёвка в лагерь стоит 20 тыс. рублей, то есть родители должны доплатить 10 тыс. рублей, и с этой суммы они получат кешбэк.

Ранее Ростуризм сообщил о продлении продаж путёвок с детским кешбэком.

Как сообщал портал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.

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