Ростуризм сообщил о продлении продаж путёвок с детским кешбэком

Продажи путёвок с детским туристическим кешбэком продлятся до 31 августа, сообщает пресс-служба Ростуризма.

«Окно продаж программы начинается с 25 мая. И до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября», — цитирует ТАСС сообщение службы.

В ведомстве также отметили, что весь список участников и предложений будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в разделе «Детские лагеря».

Отмечается, что совершить оплату выбранного предложения можно будет там же.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с детским туристическим кешбэком.

В мае сообщалось о том, что правительство выделит 5 млрд рублей в 2021 году на детский туристический кешбэк.