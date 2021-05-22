Ростуризм сообщил о продлении продаж путёвок с детским кешбэком

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Продажи путёвок с детским туристическим кешбэком продлятся до 31 августа, сообщает пресс-служба Ростуризма.
Ростуризм сообщил о продлении продаж путёвок с детским кешбэком
  • Pixabay

«Окно продаж программы начинается с 25 мая. И до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября», — цитирует ТАСС сообщение службы.

В ведомстве также отметили, что весь список участников и предложений будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в разделе «Детские лагеря».

Отмечается, что совершить оплату выбранного предложения можно будет там же.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с детским туристическим кешбэком.

В мае сообщалось о том, что правительство выделит 5 млрд рублей в 2021 году на детский туристический кешбэк.

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