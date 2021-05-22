Ростуризм сообщил о продлении продаж путёвок с детским кешбэком
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«Окно продаж программы начинается с 25 мая. И до 31 августа. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября», — цитирует ТАСС сообщение службы.
В ведомстве также отметили, что весь список участников и предложений будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф к моменту старта программы в разделе «Детские лагеря».
Отмечается, что совершить оплату выбранного предложения можно будет там же.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с детским туристическим кешбэком.
В мае сообщалось о том, что правительство выделит 5 млрд рублей в 2021 году на детский туристический кешбэк.