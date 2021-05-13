В АТОР прокомментировали идею детского туристического кешбэка

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал идею детского туристического кешбэка.
В АТОР прокомментировали идею детского туристического кешбэка
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что программа будет пользоваться популярностью среди родителей.

«Если в прошлом году были ограничения отдыха детей — только в своём регионе и загрузка максимальная была ограничена, то в этом году дети могут отдыхать в других регионах, нагрузка уже увеличена до 75%», — заявил эксперт.

По его словам, программа расширяет возможности летнего отдыха для детей, а также позволяет отправить детей отдыхать с существенной скидкой.

Ранее стало известно, что правительство выделит 5 млрд рублей в этом году на детский туристический кешбэк.

Как сообщал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.

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