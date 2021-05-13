Правительство выделит 5 млрд рублей в этом году на детский туристический кешбэк

Правительство России направит 5 млрд рублей на реализацию детского туристического кешбэка в этом году, заявил председатель кабмина Михаил Мишустин.

«В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях, и во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 млрд рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха», — сказал Мишустин.

Ранее Ростуризм обнародовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путёвки в детские лагеря.

Отмечается, что выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка могут составить 50% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей за одну туристскую услугу.

Генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус, как сообщал Nation News, оценил готовность лагерей к сезону.

12 мая правительство России приняло решение продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года.