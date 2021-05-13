В России представлен проект детского туристического кэшбека

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Ростуризм обнародовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путевки в детские лагеря.
В России представлен проект детского туристического кэшбека
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Отмечается, что выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка могут составить 50% от стоимости путёвки.

«Выплата осуществляется в размере 50% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тысяч рублей за одну туристскую услугу», — цитирует РИА Новости документ.

Поездка должна быть оплачена картой «Мир».

Место отдыха должно работать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены.

26 марта сообщалось, что в России этим летом может быть запущена программа туристического кешбэка для поездок школьников и молодёжи.

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