В России планируют запустить туристический кэшбек для молодёжи
- Reuters
«Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодёжного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путёвок для поездок по России», — цитирует ТАСС пресс-службу Чернышенко.
Отмечается, что начало реализации данной программы запланировано на лето этого года.
Уточняется, что средства на программу будут выделены из федерального бюджета.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил ситуацию с внешним туризмом.