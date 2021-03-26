В России планируют запустить туристический кэшбек для молодёжи

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В России этим летом может быть запущена программа туристического кешбэка для школьников и молодёжных поездок, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
В России планируют запустить туристический кэшбек для молодёжи
  • Reuters

«Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодёжного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путёвок для поездок по России», — цитирует ТАСС пресс-службу Чернышенко.

Отмечается, что начало реализации данной программы запланировано на лето этого года.

Уточняется, что средства на программу будут выделены из федерального бюджета.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил ситуацию с внешним туризмом.

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