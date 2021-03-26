В РСТ оценили ситуацию с внешним туризмом

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил ситуацию с внешним туризмом.
В РСТ оценили ситуацию с внешним туризмом
  • Pixabay

«С июля Пхукет планируют открыть для вакцинированных, во всяком случае, это активно обсуждается», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, главное, что идёт поэтапное открытие направлений.

Как отметил Барзыкин, более 50 стран готовы принимать россиян, из них около 30 уже имеют авиасообщение с Россией.

«Но это либо двухнедельная самоизоляция, либо, конечно, тесты, либо должна быть вакцинация, пока паспорта не введены, но тем не менее уже сертификация может переводиться и предъявляться. То есть порядка десяти дестинаций для нас уже доступно», — сообщил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области оценили туристический потенциал региона.

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