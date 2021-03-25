В Тюменской области оценили туристический потенциал региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил туристический потенциал региона.

Об этом сообщает URA.RU.

«Наша главная жемчужина — это Тобольск с его единственным за Уралом каменным кремлём. В Тюменской области родился самый известный в мире русский — Григорий Распутин. У нас есть море — большое подземное минеральное горячее море», — заявил Моор на онлайн-конференции «Внутренний туризм: на новой волне возможностей».

По его словам, ещё десять лет назад в регионе воспринимали туристическую отрасль как второстепенную.

«А сегодня видим эту сферу самостоятельной и с огромными перспективами», — сказал губернатор.

Он также отметил, что в ноябре 2020 года Тюмень получила статус столицы термальных вод России.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут.