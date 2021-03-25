В Тюменской области оценили туристический потенциал региона

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил туристический потенциал региона.
В Тюменской области оценили туристический потенциал региона
  • ©wikipedia

Об этом сообщает URA.RU.

«Наша главная жемчужина — это Тобольск с его единственным за Уралом каменным кремлём. В Тюменской области родился самый известный в мире русский — Григорий Распутин. У нас есть море — большое подземное минеральное горячее море», — заявил Моор на онлайн-конференции «Внутренний туризм: на новой волне возможностей».

По его словам, ещё десять лет назад в регионе воспринимали туристическую отрасль как второстепенную.

«А сегодня видим эту сферу самостоятельной и с огромными перспективами», — сказал губернатор.

Он также отметил, что в ноябре 2020 года Тюмень получила статус столицы термальных вод России.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить