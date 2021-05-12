Правительство продлило программу туристического кешбэка

Правительство России приняло решение продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выступая с отчётом в Госдуме, он отметил, что, по словам представителей турбизнеса в разных регионах, эта инициатива пользуется большой популярностью.

«Правительство продлило её до конца года», — цитирует главу кабмина ТАСС.

По словам премьер-министра, был утверждён и нацпроект, чтобы россияне могли путешествовать по стране с комфортом и по доступным ценам.

Мишустин рассчитывает, что это поможет регионам создать рабочие места, сберечь памятники истории и курорты, а также станет стимулом для инвесторов.

Ранее сообщалось, что на продление программы дополнительно выделили 4,7 млрд рублей.