Ипотечные долги россиян достигли исторического максимума
- globallookpress.com
Отмечается, что за месяц россияне оформили свыше 191 тыс. кредитов на 551 млрд рублей. Задолженность за месяц при этом увеличилась на 2,9%, а за год — на 25,8%.
В 2020 году задолженность граждан составляла 7,98 трлн рублей. С 2018 года она увеличилась практически в два раза.
Рост выдачи ипотечных кредитов произошёл, несмотря на рост ставки по кредиту до 7,3%. Средний срок ипотеки в России составляет 237,9 месяца, или 19,8 года.
По данным Центробанка, общая долговая нагрузка жителей России в первом квартале 2021 года выросла на рекордные 11,9%.
Также ЦБ сообщил, что в стране стало больше ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%. По оценке регулятора, это является проблемным показателем.
Ранее эксперт спрогнозировал снижение долговой нагрузки россиян по ипотеке.