Ипотечные долги россиян достигли исторического максимума

В апреле 2021 года задолженность граждан России по ипотечным кредитам превысила 10 трлн рублей, говорится в опубликованной статистике Банка России.

Отмечается, что за месяц россияне оформили свыше 191 тыс. кредитов на 551 млрд рублей. Задолженность за месяц при этом увеличилась на 2,9%, а за год — на 25,8%.

В 2020 году задолженность граждан составляла 7,98 трлн рублей. С 2018 года она увеличилась практически в два раза.

Рост выдачи ипотечных кредитов произошёл, несмотря на рост ставки по кредиту до 7,3%. Средний срок ипотеки в России составляет 237,9 месяца, или 19,8 года.

По данным Центробанка, общая долговая нагрузка жителей России в первом квартале 2021 года выросла на рекордные 11,9%.

Также ЦБ сообщил, что в стране стало больше ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%. По оценке регулятора, это является проблемным показателем.

Ранее эксперт спрогнозировал снижение долговой нагрузки россиян по ипотеке.