Эксперт прогнозирует снижение долговой нагрузки россиян по ипотеке

Темпы роста задолженности россиян по ипотеке замедлятся после того, как завершится льготная программа ипотеки, заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

«Это вполне ожидаемо, учитывая то, что программа льготной ипотеки приближается к завершению (во всяком случае в регионах с высоким ростом цен на недвижимость), а также то, что Банк России начал повышать свою ключевую ставку», — цитирует газета «Известия» Домащенко.

По его словам, доля ипотеки в ВВП России по сравнению со многими зарубежными странами довольно низкая.

Он отметил, что до недавнего времени происходил «активный набор долгов» из-за программы государственного субсидирования ипотеки на фоне всплеска цен на недвижимость.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил продлить действие программы «Льготная ипотека».