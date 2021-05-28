Эксперт прогнозирует снижение долговой нагрузки россиян по ипотеке
- РИА Новости
«Это вполне ожидаемо, учитывая то, что программа льготной ипотеки приближается к завершению (во всяком случае в регионах с высоким ростом цен на недвижимость), а также то, что Банк России начал повышать свою ключевую ставку», — цитирует газета «Известия» Домащенко.
По его словам, доля ипотеки в ВВП России по сравнению со многими зарубежными странами довольно низкая.
Он отметил, что до недавнего времени происходил «активный набор долгов» из-за программы государственного субсидирования ипотеки на фоне всплеска цен на недвижимость.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил продлить действие программы «Льготная ипотека».