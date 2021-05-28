Эксперт прогнозирует снижение долговой нагрузки россиян по ипотеке

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Темпы роста задолженности россиян по ипотеке замедлятся после того, как завершится льготная программа ипотеки, заявил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.
Эксперт прогнозирует снижение долговой нагрузки россиян по ипотеке
  • РИА Новости

«Это вполне ожидаемо, учитывая то, что программа льготной ипотеки приближается к завершению (во всяком случае в регионах с высоким ростом цен на недвижимость), а также то, что Банк России начал повышать свою ключевую ставку», — цитирует газета «Известия» Домащенко.

По его словам, доля ипотеки в ВВП России по сравнению со многими зарубежными странами довольно низкая.

Он отметил, что до недавнего времени происходил «активный набор долгов» из-за программы государственного субсидирования ипотеки на фоне всплеска цен на недвижимость.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил продлить действие программы «Льготная ипотека».

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