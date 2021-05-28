В РСТ оценили ситуацию с Турцией

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина оценила ситуацию с Турцией.

«Туристы предъявляют претензии турагентам, требуют документы на туры в Турцию с 1 июня, поскольку о продлении ограничений на полёты не сообщалось», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, РСТ обратился к председателю оперштаба Татьяне Голиковой с просьбой предоставить официальную информацию о дальнейших планах относительно авиасообщения с Турцией.

24 мая вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию c COVID-19 в Турции.

Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.