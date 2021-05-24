В АТОР прокомментировали ситуацию с COVID-19 в Турции

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию c COVID-19 в Турции.

«В Турции сейчас кардинально поменялась ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией — это очень хорошо. Когда было закрытие страны, то 63 тыс. в день было заболевших», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, 15% туристов решили поменять путёвки на отдых в России, 18% приняли решение путешествовать в другие страны, а 60% предпочли дожидаться открытия Турции.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с Турцией.