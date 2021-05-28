«Радио Свобода» обвинили в очернении деловой репутации

Врач-невролог из татарстанской Зеленодольской ЦРБ Камиль Мазгутов обратился в суд с иском к редакции «Радио Свобода»* о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как следует из материалов дела, невролог требует удалить порочащую его честь и достоинство информацию, опубликованную «Радио Свобода».

Детали иска не раскрываются. Предположительно, речь идёт о видеоролике, который опубликовала радиостанция на своём YouTube-канале в феврале 2021 года.

На ролике человек, назвавшийся Камилем Мазгутовым, запечатлён лежащим на диване перед столом, заставленным бутылками и закуской. По словам автора ролика, медик «пил на рабочем месте».

Ранее в отношении радиостанции вступили в силу 20 судебных постановлений о привлечении к ответственности за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Общая сумма штрафов по ним составляет 5,5 млн рублей.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.