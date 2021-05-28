Академик РАН оценил ситуацию с ожирением в мире

Короткая ссылка
Академик РАН, инфекционист, эпидемиолог, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев оценил ситуацию с ожирением в мире.
Академик РАН оценил ситуацию с ожирением в мире
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

На Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням им. В.И. Покровского в Москве эксперт заявил, что, по последним данным, около 2 млрд человек имеют лишний вес.

«Из них более чем у 600 млн — клиническое ожирение, то есть настоящее заболевание», — отметил Малеев.

Доказано, что избыточный вес влияет на тяжесть инфекционных болезней. Как показали недавние исследования, то же самое происходит и при COVID-19, сказал эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить