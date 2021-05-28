Академик РАН оценил ситуацию с ожирением в мире

Академик РАН, инфекционист, эпидемиолог, заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев оценил ситуацию с ожирением в мире.

Об этом сообщает kp.ru.

На Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням им. В.И. Покровского в Москве эксперт заявил, что, по последним данным, около 2 млрд человек имеют лишний вес.

«Из них более чем у 600 млн — клиническое ожирение, то есть настоящее заболевание», — отметил Малеев.

Доказано, что избыточный вес влияет на тяжесть инфекционных болезней. Как показали недавние исследования, то же самое происходит и при COVID-19, сказал эксперт.

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