Вице-премьер России Виктория Абрамченко оценила возможность роста цен из-за запрета одноразовых пластиковых товаров.

Об этом сообщает ТАСС.

«Вы говорите о том, что может увеличиться стоимость товаров в случае, если будет установлен такой запрет (на производство одноразовых пластиковых товаров. — RT). Мы таких опасений не разделяем», — сообщила она на итоговой пресс-конференции в рамках IX Невского международного экологического конгресса.

Ранее Абрамченко рассказала о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. По её словам, речь идёт о цветном пластике, пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой пластиковой посуде.

В апреле заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по итогам 2020 года экспорт пластиковых товаров из столицы вырос на 4,5% и составил почти $199 млн. Доля столицы в общероссийских поставках товаров из пластика за рубеж составила 15,7%. Как сообщала НСН, в основном Москва поставляла за рубеж пластмассовую тару и упаковку, а также строительные изделия из пластика, предметы домашнего быта, самоклеящуюся плёнку.

Самый значительный рост среди пластиковых товаров показали покрытия для пола, стен и потолков — 36,9%.