Голунов заявил, что доволен приговором экс-полицейским

Журналист Иван Голунов прокомментировал решение суда и приговор бывшим полицейским по делу о подброшенных ему наркотиках.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал и рассказывал о моей истории, выходил с пикетами. Я добился справедливости и надеюсь, мы узнаем результаты второго этапа, касающегося заказчика преступления. Приговором я доволен», — цитирует Интерфакс Голунова.

Суд приговорил экс-полицейских к лишению свободы на срок от пяти до 12 лет колонии общего режима.

Также Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова на 5 млн рублей.