Минтруд заявил об отсутствии чётких предпосылок к вводу четырёхдневки
- РИА Новости
«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому — чётких, ярко выраженных — не видим», — цитирует его РИА Новости.
Котяков отметил, что некоторой альтернативой четырёхдневной рабочей недели является удалённая занятость и режим фриланса, который активно развивается в России.
Ранее Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что чисто технически страна пока не готова на такой переход.