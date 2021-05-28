Минтруд заявил об отсутствии чётких предпосылок к вводу четырёхдневки

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что ведомство не получило конкретных и обоснованных инициатив по переходу на четырёхдневную рабочую неделю, пока чётких предпосылок к такому шагу нет.

«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому — чётких, ярко выраженных — не видим», — цитирует его РИА Новости.

Котяков отметил, что некоторой альтернативой четырёхдневной рабочей недели является удалённая занятость и режим фриланса, который активно развивается в России.

Ранее Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что чисто технически страна пока не готова на такой переход.