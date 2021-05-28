Диетолог назвала полезные напитки

Член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала, какие напитки являются наиболее полезными.

Из всех напитков на первом месте — вода, сказала эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Диетолог указала, что с водой по свойствам может сравниться слабозаваренный зелёный чай. А вот крепкий чай и кофе обладают мочегонным эффектом, а значит, нуждаются в дополнении в виде воды, чтобы компенсировать уход жидкости.

Пакетированный и свежевыжатый сок, сладкую газировку можно уравнять с диетологической точки зрения. Все они на 100 мл продукта имеют 12 г углеводов, что эквивалентно четырём чайным ложкам сахара.

В числе полезных напитков эксперт упомянула какао, уточнив, что его следует варить на молоке из какао-порошка и с ограниченным количеством сахара.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как скорректировать питание и вес.