Диетолог назвала полезные напитки

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Член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала, какие напитки являются наиболее полезными.
Диетолог назвала полезные напитки
  • Pixabay

Из всех напитков на первом месте — вода, сказала эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Диетолог указала, что с водой по свойствам может сравниться слабозаваренный зелёный чай. А вот крепкий чай и кофе обладают мочегонным эффектом, а значит, нуждаются в дополнении в виде воды, чтобы компенсировать уход жидкости.

Пакетированный и свежевыжатый сок, сладкую газировку можно уравнять с диетологической точки зрения. Все они на 100 мл продукта имеют 12 г углеводов, что эквивалентно четырём чайным ложкам сахара.

В числе полезных напитков эксперт упомянула какао, уточнив, что его следует варить на молоке из какао-порошка и с ограниченным количеством сахара.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как скорректировать питание и вес.

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