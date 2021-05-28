Врач дал рекомендации по вакцинации от COVID-19

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал не откладывать вакцинацию от коронавируса до осени и обеспечить себе иммунную защиту в период летних отпусков.
Врач дал рекомендации по вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Лето — пора отпусков, люди начинают перемещаться туда-сюда: дети — на каникулы, взрослые — в отпуск, пенсионеры радостно встречают младшее поколение в деревне или на даче. Число контактов значительно увеличивается. Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции», — сказал специалист.

По его словам, тем, кто примерно полгода назад уже перенёс COVID-19, сейчас тоже лучше сделать прививку.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.

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