Четыре человека пострадали в результате ДТП в Хабаровском крае
«Водитель легкового автомобиля Toyota Vista не справился с управлением и допустил его опрокидывание», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили женщина 1993 года рождения и трое детей — 2012, 2019 и 2021 годов рождения.
На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей в Колыванском районе Новосибирской области один человек погиб, ещё семеро, в том числе двое подростков, пострадали