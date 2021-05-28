Четыре человека пострадали в результате ДТП в Хабаровском крае

При опрокидывании автомобиля на дороге вблизи села Циммермановка на севере Хабаровского края трое детей и одна женщина получили различные травмы. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Водитель легкового автомобиля Toyota Vista не справился с управлением и допустил его опрокидывание», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили женщина 1993 года рождения и трое детей — 2012, 2019 и 2021 годов рождения.

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

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