Один человек погиб и семеро пострадали при ДТП в Новосибирской области

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Колыванском районе Новосибирской области один человек погиб, ещё семеро, в том числе двое подростков, пострадали. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

«В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали семеро человек, один скончался», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, в котором находились ещё четыре человека, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corona Premio.

В результате ДТП погибла женщина — пассажир Toyota.

Как уточняется, ещё семь человек, в том числе двое 16-летних подростков, находившихся в ВАЗ-2106, получили различные травмы.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее три человека погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе.