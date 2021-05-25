Один человек погиб и семеро пострадали при ДТП в Новосибирской области
- РИА Новости
«В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали семеро человек, один скончался», — приводит ТАСС сообщение.
По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, в котором находились ещё четыре человека, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corona Premio.
В результате ДТП погибла женщина — пассажир Toyota.
Как уточняется, ещё семь человек, в том числе двое 16-летних подростков, находившихся в ВАЗ-2106, получили различные травмы.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее три человека погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе.