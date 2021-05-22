Три человека погибли в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе

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Три человека погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе.
Три человека погибли в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Отмечается, что авария произошла в ночь на 22 мая на 645-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе.

По предварительным данным, водитель Nissan Pathfinder выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN.

«В результате ДТП водитель Nissan Pathfinder и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия», — сказал собеседник.

Ранее в Ачинском районе Красноярского края при столкновении легкового автомобиля и автофургона погибли пять человек.

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