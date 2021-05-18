В Красноярском крае в ДТП с фургоном погибли пять человек
- РИА Новости
«Водитель автомобиля «Хонда Цивик Ферио», двигаясь со стороны г. Ачинска в сторону г. Боготола, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем ГАЗ-2747 (фургон), который двигался во встречном направлении», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в результате аварии погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле.
Ранее стало известно, что в результате ДТП на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области погиб один человек.