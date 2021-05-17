Один человек погиб в результате ДТП в Ульяновской области
По предварительным данным, на 782-м километре трассы М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области, водитель фуры Scania выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.
После этого, по данным МВД, фура столкнулась с грузовым автомобилем DAF и съехала в кювет.
«В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Scania. Один человек погиб — водитель фуры Scania», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Самарской области.