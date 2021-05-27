В Петербурге прошла церемония вручения знаков «Почётный гражданин»

В День города в Санкт-Петербурге состоялось вручение знаков отличия «Почётный гражданин».

Об этом сообщает kp.ru.

Торжественная церемония прошла 27 мая в Ротонде Мариинского дворца. Награды получили петербуржцы, которые были удостоены высокого звания в 2020 и 2021 годах.

В 2021 году почётными гражданами избраны худрук Академического театра балета Борис Эйфман и директор Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач России Пётр Яблонский.

В 2020 году звания удостоены гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, академик Евгений Шляхто и начальник метрополитена Владимир Гарюгин.

По сообщениям RIA56, в декабре 2020 года губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил правительственные награды людям, которые внесли вклад в развитие региона.