В Петербурге прошла церемония вручения знаков «Почётный гражданин»
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Об этом сообщает kp.ru.
Торжественная церемония прошла 27 мая в Ротонде Мариинского дворца. Награды получили петербуржцы, которые были удостоены высокого звания в 2020 и 2021 годах.
В 2021 году почётными гражданами избраны худрук Академического театра балета Борис Эйфман и директор Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач России Пётр Яблонский.
В 2020 году звания удостоены гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, академик Евгений Шляхто и начальник метрополитена Владимир Гарюгин.
По сообщениям RIA56, в декабре 2020 года губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил правительственные награды людям, которые внесли вклад в развитие региона.