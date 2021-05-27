Заммэра Москвы прокомментировал ситуацию с реновацией

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что 90 домов передано под заселение в рамках программы реновации в столице.
Заммэра Москвы прокомментировал ситуацию с реновацией
  • © Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города
  • АГН «Москва»

Об этом информирует НСН.

«Всего же на сегодняшний день построено и введено в эксплуaтaцию 114 домов мощностью 1,3 млн кв. м», — рассказал Бочкарёв.

По его словам, сейчас проводится переселение 38,9 тыс. участников программы из 260 старых домов.

«Продолжается строительство 173 объектов площадью 2,8 млн кв. м», — заявил Бочкарёв.

Он отметил, что на данный момент проектируется 90 домов, 50 старых зданий демонтировано.

Ранее сообщалось, что более 30 тыс. жителей Москвы переехали в новые квартиры с начала реализации программы реновации.

В мае в Москве рассказали о планах строительства по программе реновации в 2021 году.

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