В Москве рассказали о планах строительства по программе реновации в 2021 году

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в 2021 году в столице планируется ввести в эксплуатацию почти 1,5 млн кв. м жилья.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, еще 1 млн кв. м передадут под заселение, а около 30 тыс. горожан начнут переезжать в новостройки.

«На сегодняшний день у нас подобрано 500 стартовых площадок площадью 7,9 млн кв. м во всех административных округах Москвы, в этот список в том числе входят 133 территории мощностью 2,3 млн кв. м, сформированные на месте расселяемых домов», — добавил Бочкарёв.

Как сообщало ранее ФБА «Экономика сегодня», на первом этапе московской программы реновации с 2020 по 2024 год новое жильё получат более 170 тыс. москвичей.