Более 30 тысяч жителей Москвы переехали в новые квартиры с начала реализации программы реновации

Более 30 тыс. жителей Москвы переехали в новые квартиры с начала реализации программы реновации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Число участников программы, завершивших переезд в новые квартиры, превысило 30 тыс., всего же с момента старта программы переселились или находятся в процессе переселения из 256 старых домов 38 тыс. москвичей», — уточнил Бочкарёв.

Также стало известно, что в рамках программы реновации в столице должно быть построено около 400 социальных объектов, передаёт агентство городских новостей «Москва».

«По принятым проектам планировок на сегодняшний день в рамках программы реновации планируется построить около 270 объектов образования, 30 объектов здравоохранения, 40 объектов физкультурно-оздоровительных комплексов и 50 объектов общественного назначения», — рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Кроме того, в рамках программы реновации начался демонтаж дома по проезду Дежнёва в Южном Медведкове, сообщает сайт «Москва 24».

«Его жители получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе», — отметил Загрутдинов.

По его словам, освобождённый после сноса участок будет передан под застройку по программе реновации.

Ранее сообщалось, что в Москве рассказали о планах строительства по программе реновации в 2021 году.