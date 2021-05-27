Эксперт прокомментировал идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю

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Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Эксперт прокомментировал идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю
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«Надо понимать, что введение четырёхдневной рабочей недели — это очень серьёзный общегосударственный проект, потому что, как только четырёхдневка будет введена, нужно будет искать, где восполнить 20% работников», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, четырёхдневная неделя позволит снизить безработицу, но может увеличить себестоимость продукции.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Сафонов выразил мнение, что чисто технически страна пока не готова на такой переход. Он также добавил, что в условиях конкуренции непросто повышать зарплату.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

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