В СК разъяснили слова Бастрыкина об охране школы в Казани
- РИА Новости
«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая, в свою очередь, обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за неё», — приводит РИА Новости слова Петренко.
По её словам, в дальнейшей речи глава СК заявил, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась.
«Необходимо подчеркнуть, что председатель СК России не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», — добавила Петренко.
Ранее Бастрыкин прокомментировал уровень обеспечения охраны в гимназии в Казани.
В Кремле оценили слова главы СК об уровне охраны в гимназии Казани.
11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.