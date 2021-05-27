В СК разъяснили слова Бастрыкина об охране школы в Казани

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что глава СК Александр Бастрыкин, комментируя охрану школы в Казани, где произошла стрельба, не делал выводов о виновности родителей.
В СК разъяснили слова Бастрыкина об охране школы в Казани
  • РИА Новости

«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая, в свою очередь, обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за неё», — приводит РИА Новости слова Петренко.

По её словам, в дальнейшей речи глава СК заявил, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась.

«Необходимо подчеркнуть, что председатель СК России не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», — добавила Петренко.

Ранее Бастрыкин прокомментировал уровень обеспечения охраны в гимназии в Казани

В Кремле оценили слова главы СК об уровне охраны в гимназии Казани.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

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