В СК разъяснили слова Бастрыкина об охране школы в Казани

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что глава СК Александр Бастрыкин, комментируя охрану школы в Казани, где произошла стрельба, не делал выводов о виновности родителей.

«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая, в свою очередь, обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за неё», — приводит РИА Новости слова Петренко.

По её словам, в дальнейшей речи глава СК заявил, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась.

«Необходимо подчеркнуть, что председатель СК России не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», — добавила Петренко.

Ранее Бастрыкин прокомментировал уровень обеспечения охраны в гимназии в Казани.

В Кремле оценили слова главы СК об уровне охраны в гимназии Казани.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.