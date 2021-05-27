В России могут ввести штрафы за необоснованный сбор личных данных покупателей

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство планирует ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей.
В России могут ввести штрафы за необоснованный сбор личных данных покупателей
  • РИА Новости

«По поручению президента (России Владимира Путина. — RT) правительство разработало изменения в закон «О защите прав потребителей», чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг», — заявил Мишустин.

Он заметил, что покупателей часто принуждают указывать свои личные данные даже в тех случаях, когда это не является необходимостью.

«Под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения», — добавил премьер-министр.

Теперь за подобное нарушение прав потребителей вводятся штрафы.

Внесение соответствующих поправок предусматривается к действующему Кодексу об административных правонарушениях.

19 мая Госдума приняла закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить