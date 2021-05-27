В России могут ввести штрафы за необоснованный сбор личных данных покупателей

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство планирует ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей.

«По поручению президента (России Владимира Путина. — RT) правительство разработало изменения в закон «О защите прав потребителей», чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг», — заявил Мишустин.

Он заметил, что покупателей часто принуждают указывать свои личные данные даже в тех случаях, когда это не является необходимостью.

«Под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения», — добавил премьер-министр.

Теперь за подобное нарушение прав потребителей вводятся штрафы.

Внесение соответствующих поправок предусматривается к действующему Кодексу об административных правонарушениях.

19 мая Госдума приняла закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных.