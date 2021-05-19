Госдума приняла закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных

Депутаты Государственной думы России приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые значительно увеличивают штрафы за разглашение персональных данных.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что законопроект, внесённый в Госдуму депутатами Василием Пискарёвым и Дмитрием Вяткиным, вводит штрафы за разглашение «информации ограниченного доступа» до 10 тыс. рублей для граждан и до 50 тыс. рублей для должностных лиц. В настоящий момент данные штрафы составляют до 1 тыс. рублей и до 5 тыс. рублей соответственно.

В прошлом Пискарёв уточнял, что под данное понятие подпадает, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна и так далее.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить работу, направленную на внесение изменений в законодательство с целью усиления защиты персональных данных россиян.