Госдума приняла закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных

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Депутаты Государственной думы России приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые значительно увеличивают штрафы за разглашение персональных данных.
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что законопроект, внесённый в Госдуму депутатами Василием Пискарёвым и Дмитрием Вяткиным, вводит штрафы за разглашение «информации ограниченного доступа» до 10 тыс. рублей для граждан и до 50 тыс. рублей для должностных лиц. В настоящий момент данные штрафы составляют до 1 тыс. рублей и до 5 тыс. рублей соответственно.

В прошлом Пискарёв уточнял, что под данное понятие подпадает, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна и так далее.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить работу, направленную на внесение изменений в законодательство с целью усиления защиты персональных данных россиян.

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