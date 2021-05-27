Песков заявил, что Путин из политкорректности проинформировал Лукашенко о разговоре с Байденом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин якобы извинился перед ним за разговор с американским лидером Джо Байденом о Республике Баларусь.

Песков отметил, что «обсуждение третьих стран и лидеров третьих стран без какого-то информирования этих лидеров» не совсем принято в международной практике.

«Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственное извинение, но это фигура речи, действительно. Президент Путин всё-таки весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась», — сказал Песков.

Он добавил, что действия российского лидера можно охарактеризовать как «политдипломатическую корректность».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться в Минске для того, чтобы обсудить Белоруссию. Белорусский лидер также рассказал, что «Путин очень порядочно поступил».

«Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал», — пояснил Лукашенко.

13 апреля состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе переговоров обсуждалось текущее состояние российско-американских отношений.

Позднее стало известно, что президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня.