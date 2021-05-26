Лукашенко предложил Байдену и Путину обсудить Белоруссию в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться в Минске для того, чтобы обсудить Белоруссию.

Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

«Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чём Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Путин и Байден во время телефонного разговора уже успели обсудить Белоруссию.

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: «Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал», — сказал Лукашенко.

Ранее в Белом доме назвали возможные темы предстоящих переговоров Путина и Байдена, которые пройдут в Женеве 16 июня.