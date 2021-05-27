Беглов поздравил петербуржцев с Днём города
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Об этом сообщает kp.ru.
«Мы гордимся великой историей Санкт-Петербурга, творениями зодчих, музыкантов, писателей и поэтов, научными открытиями и трудовыми свершениями многих поколений», — сказал Александр Беглов.
Губернатор, в частности, отметил заслуги медиков, волонтёров, учителей и социальных работников в борьбе с пандемией.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.